Lutto cittadino a Torino nel giorno dei funerali di Piero Angela

E' stato proclamato lutto cittadino a Torino in concomitanza dei funerali di Piero Angela che si svolgeranno a Roma. "Un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all'Italia" la motivazione del sindaco Stefano Lo Russo.

Piero Angela, 70 anni in Rai, aveva 93 anni, era nato nel capoluogo piemontese.

La camera ardente del grande divulgatore scientifico sarà allestita dalle ore 11.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola).

A seguire, si terranno sempre in Campidoglio i funerali laici, come espresso nelle sue ultime volontà.

La vicesindaca di Torino Michela Favaro sarà presente alle celebrazioni e alla cerimonia sarà portato anche il gonfalone della Città di Torino. Parte intanto da Asti la richesta di istituire una Giornata nazioanel della divulgazione scientifica in omaggio a Piero Angela.