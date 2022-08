Doppia frana tra Limone Piemonte e Casterino. Auto bloccate

Il maltempo di queste ore ha creato molti disagi, anche in montagna. Numerosi i danni, con molti alberi caduti e cedimenti del terreno. Stando alle prime informazioni sarebbero due le frane sulla strada che collega Limone Piemonte a Casterino. Tre le autovetture bloccate.

Su due macchine viaggiavano due famiglie liguri. Un'altra vettura, francese, è rimasta anch'essa bloccata. Le squadre dei Vigili del fuoco stanno portando le due famiglie liguri , entrambi con figli sotto i 10 anni, a Limone Piemonte dove hanno la seconda casa. Le altre persone presenti sulla terza auto sono state, invece, accompagnate verso la parte francese per il rientro.

Tutte e tre le auto sono ferme in quota. Appena saranno rimosse le frane la gendarmeria attuerà il recupero dei mezzi. L'intervento è stato congiunto con le squadre dei vigili del fuoco francesi. Non risulta alcun ferito.