Morto a Torino Mario Audello, il re delle parrucche

Lutto a Torino per la morte di Mario Audello, 79 anni, considerato un'istituzione nel mondo delle parrucche e del trucco per cinema e teatro torinese. Fatale per lui una caduta avvenuta martedì 30 agosto in piazza Corpus Domini nel capoluogo, a pochi passi dal municipio.

Nella caduta Audello ha perso i sensi. A soccorrerlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che passava in quel momento ed ha chiamato l'ambulanza. Dopo una notte in ospedale il decesso.

Audello grazie al suo laboratorio artigianale ha contribuito negli ultimi 30 anni alla realizzazione di film e spettacoli in Italia ed in tutto il mondo.