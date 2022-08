Medaglia d'oro per Alessandro Miressi nella staffetta 4 per 100 stile libero maschile negli Europei in corso a Roma.

Gli azzurri davanti a Ungheria e Gran Bretagna. Ottima la prestazione del gigante di Moncalieri che ha rotto il ghiaccio con la prima frazione e ha portato l'Italia in seconda posizione, poi Thomas Ceccon ha riportato la squadra azzurra in prima posizione, così terza frazione con Zazzeri e Frigo.