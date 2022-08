Monferrato On Stage: musica e cucina per scoprire il territorio

Vivere e conoscere il Monferrato attraverso musica ed enogastronomia, gli ingredienti della settima edizione della rassegna itinerante “Monferrato on stage”. Il 20 agosto presso la pieve romanica di San giorgio ad Aramengo ci sarà il live del duo vocale femminile “3CHIC” che proporrà canzoni del passato, del Trio Lescano e del Quartetto Cetra insieme a brani contemporanei ri-arrangiati in stile vintage passando per i classici degli anni ’50 e ’60 di The Chordettes e Andrews Sisters. Ad accompagnare l'esibizione un apertivo musicale con prodotti del territorio tra vini, cocktail, prosciutti e vini. La serata è organizzata insieme all’associazione AttivaMente in collaborazione con Cascina Quarto.

Appuntamento a Buttigliera

Il 21 agosto invece il Monferrato On Stage approderà in piazza Vittorio Veneto a Buttigliera per il concerto di Hillside Power Trio, la band guidata dal chitarrista Giuseppe Scarpato che ha collaborato tra gli altri con Piero Pelù, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Negrita, proporrà al pubblico del Monferrato On Stage una serie di cover riarrangiate in modo unico e improvvisato. Ad accompagnare l'evento il kebab monferrino originale abbinato al Ruchè di Castagnole Monferrato. A chiudere l’appuntamento del 21 agosto, il DJ-set Radio Veronica One, media partner della rassegna. Ultimi appuntamenti il 26 agosto a Ferrere, il 27 a Castell'alfero, il 3 settembre a Frinco. Tutti gli eventi sono gratuiti.