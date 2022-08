Monviso, alpinista ferito da una scarica di pietre

Un alpinista è rimasto ferito sul Monviso, a 3400 metri, per una scarica di pietre. L'incidente è avvenuto lungo la via “Normale”, a Crissolo, nel Cuneese, poco oltre il bivacco Andreotti. L'uomo avrebbe riportato una ferita lacero contusa ad una gamba. Sono intervenuti il Soccorso Aapino e l'equipe medica del 118; l'uomo è stato trasferito in elicottero in ospedale a Savigliano.