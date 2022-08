E' morto il bimbo di appena un mese di età che dal 13 agosto lottava per la vita nell'ospedale Regina Margherita di Torino; era ricoverato per le ferite riportate in un incidente stradale a Dogliani, in provincia di Cuneo. Il piccolo era a bordo di un'auto, con la famiglia, che si è scontrata con un secondo veicolo.

Sempe nel cuneese un uomo ieri è morto un motociclista di 35 a Borgo San Dalmazzo. E' la 28esima vittima sulle strade della provincia di Cuneo da inizio d'anno.