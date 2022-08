Morto escursionista milanese di 70 anni

Un escursionista è morto nei boschi del vallone di Palanfrè. L'uomo, un milanese di 70 anni, si trovava in vacanza a Vernante, nel cuneese. E' stato il figlio a lanciare l'allarme non vedendolo rientrare in albergo, nella Valle Vermenagna, dopo aver ricevuto un messaggio di emergenza dal dispositivo Gps dell'escursionista che segnalava un'anomalia negli spostamenti con una sosta prolungata e immotivata. Alle ricerche, scattate ieri sera alle 22, hanno partecipato le squadre del Soccorso alpino e speleologico di Cuneo e Limone Piemonte con il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cuneo; l'uomo è stato trovato, già morto, grazie alla posizione rilevata dal Gps.