MotoGp, Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Austria

Terza vittoria di fila per Pecco Bagnaia in MotoGP, quinta nella stagione. Il torinese della Ducati si è affermato nella tredicesima prova del Mondiale, in Austria, sul circuito di Spielberg, davanti al leader iridato Quartararo su Yamaha, e all'australiano Jack Miller, anche lui su Ducati. "E' stata lunga, molto lunga - ha commentato il pilota - per cautela abbiamo usato la soft anteriore. Sono molto contento, ho fatto troppi errori nella prima parte della stagione, era ora di usare più il cervello". Francesco Bagnaia ha aggiunto: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile, il mio team ha fatto un gran lavoro e non vedo l'ora di correre a Misano".