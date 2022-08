Mottarone, non ancora concluse dopo un anno le relazioni dei periti

Ad un anno dal via delle attività tecniche da parte dei collegi dei periti nominati dal Tribunale di Verbania, era il 3 agosto 2021, non sono ancora pronte le relazioni dei professionisti, il collegio degli esperti informatici e quello cosiddetto delle cause. L'attività tecnica dovrebbe concludersi entro il 16 settembre, data fissata nell'ultima proroga concessa dal Gip, Annalisa Palomba.

Entro quella data i tecnici dovranno depositare le loro relazioni, che saranno discusse nelle udienze fissate per il 20,21 e 24 ottobre. I documenti serviranno per l'incidente probatorio per la tragedia del Mottarone, il tragico schianto della cabina numero 3 della funivia costato la vita a 14 persone.

Il prolungamento dei tempi dell'incidente probatorio non è l'unico in un procedimento molto complesso come questo. Non c'è infatti ancora traccia delle motivazioni sulla base delle quali lo scorso 17 aprile la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che disponeva gli arresti domiciliari per due degli indagati, il titolare della società di gestione della funivia, Luigi Nerini, e il direttore di esercizio, Enrico Perocchio.

Normalmente la Corte deposita le motivazioni delle sue decisioni entro tre mesi dal pronunciamento, termine abbondantemente superato.