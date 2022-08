Ferragosto, il concerto di Morgan tra le montagne olimpiche

Sarà il concerto pop più ad alta quota d'Italia. Una mattinata all'insegna della musica quella prevista per Ferragosto a Sauze d'Oulx. Dalle 11.30, grande esibizione di Morgan a cui assistere dal pratone di Sportinia, un vero e proprio pic nic musicale a 2000 metri di altitudine, sulle Alpi Cozie.

Il concerto riprende una tradizione cominciata nel 2010 e interrotta solo per la pandemia. In serata poi, alle 21, la compagnia internazionale di Nouveau Cirque Les Farfadais, una delle più grandi compagnie di arte acrobatica, presenterà il suo ultimo spettacolo "Sortilegio": 50 minuti di acrobazie, tableaux vivants, equilibrismi, numeri aerei, creature giganti gonfiabili, interazioni con videomapping concatenati in una storia dai valori universali.