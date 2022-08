Padre e figlia morti in un incidente stradale

E' di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sul ponte del Chiusella a Romano Canavese, nel torinese, lungo la statale 26. Si tratta di padre e figlia, Carlo Vignal, 77 anni, originario della Valle d'Aosta, residente a Romano Canavese, e la figlia Manuela Vignal, 45 anni. La loro vettura è rimasta coinvolta in uno scontro con un'altra auto che procedeva in senso opposto, su cui viaggiava un cinquantenne ora ricoverato in prognosi riservata.

Sullo scontro sono al lavoro i carabinieri della stazione di Strambino e del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea. Sul posto ieri sera sono intervenute ambulanze del 118 e vigili del fuoco.