Cuneo accoglie l'italia della pallavolo

La Nazionale maschile di pallavolo si prepara per le due amichevoli in programma a Cuneo, al palasport di San Rocco di Castagnaretta. Gli azzurri sono attesi in città il 16 agosto. Per l'occasione il tecnico della nazionale di volley Ferdinando “Fefé” De Giorgi ha comunicato la lista dei 15 giocatori che scenderanno sul parquet piemontese.

I convocati

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla. Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Gli Azzurri del volley sfideranno gli Stati Uniti il 18 agosto alle 21,05 e il Giappone il 20 agosto, sempre alle 21,05, nei DHL Test match tournament. Le partite saranno trasmesse in diretta dalla Rai.