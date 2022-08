Paredes e Juventus, c'è l'accordo

L'accordo fra il centrocampista argentino Leandro Paredes e i bianconeri è arrivato nella notte, a meno di quarantotto ore dalla fine del mercato. Paredes, 28 anni, da mesi si vedeva soltanto juventino come l’amico e connazionale Angel Di Maria. Soddisfatte anche la Juventus e il Paris Saint Germain, che fino all'ultimo hanno lavorato sui dettagli.



L'accordo, secondo quanto trapela, prevede un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Un’operazione che complessivamente potrebbe costare 20 milioni tra affitto annuale, acquisto definitivo e bonus.

Sempre stando a quanto filtra, Paredes effettuerà le visite mediche già stamattina a Parigi, poi verrà a Torino in serata. Il tempo stringe perché si punta alla convocazione per la trasferta di sabato a Firenze. E soprattutto al ritorno sotto la Tour Eiffel, fra pochi giorni, da avversario insieme a Di Maria per il debutto in Champions League della squadra di Allegri.