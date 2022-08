Rinnovo passaporti, nuova apertura straordinaria della Questura a Torino

Per agevolare le partenze del periodo estivo l'ufficio passaporti della Questura di Torino ha previsto una nuova apertura straordinaria per il pomeriggio di lunedì 8 agosto. Lo sportello di piazza Cesare Augusto 5 sarà aperto dalle 14.30 alle 17.30, esclusivamente per i residenti con il documento scaduto o in scadenza, che non sono riusciti a prendere un appuntamento on line, e che devono partire entro il mese di ottobre 2022. L'iniziativa era già stata collaudata a luglio, in considerazione della ripresa dei viaggi all'estero dopo la pandemia Covid19.