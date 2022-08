Pecco trionfa a Silverstone

Pecco Bagnaia concede il bis: suo il Gp di Silverstone. Alle sue spalle Maverick Vinales, terzo Jack Miller.

Decisiva tra i primi due l'ultima curva: Vinales a caccia del sorpasso ma lo spagnolo commette un errore e spalanca il traguardo al ducatista.

Per la meccanica italiana è un successo, con due Ducati sul podio del Gp di oggi e la terza incomoda Aprilia al secondo posto.

"Non e' stata una vittoria semplice perche' per tutto il weekend abbiamo avuto problemi con il posteriore. Oggi e' stato fatto un gran passo in avanti e ringrazio tutto il team per il lavoro incredibile. Credo sia la mia vittoria migliore perche' non e' stata per niente facile, ho sofferto davvero tanto". Si esprime cosi' un euforico Francesco Bagnaia dopo il trionfo nel Gran Premio di Silverstone.

Dopo il trionfo di oggi al Gp di Silverstone Francesco Bagnaia e la sua Ducati salgono sul podio della classifica generale del Motomondiale. Al primo posto sempre Fabio

Quartararo su Yamaha con 180 punti, segue Aleix Espargaro su Aprilia, oggi nono, a 158, e adesso arriva Pecco con 131.