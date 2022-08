Pnrr: 158 milioni per nidi e scuole infanzia

Ammonta 158 milioni di euro la somma destinata al Piemonte per gli asili nido e le scuole dell'infanzia nell'ambito dei progetti finanziati con il Pnrr. E' quanto comunica il Ministero dell'Istruzione insieme alla pubblicazione delle graduatorie. Gli interventi previsti sono 118. In ambito nazionale "si tratta - spiega il ministro, Patrizio Bianchi - del più grande Piano mai realizzato sul tema dell'istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro. Assicurare il diritto all'istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete".