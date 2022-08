Pogba ha deciso: nessuna operazione al ginocchio

Il consulto a Lione c'è stato. Pogbà è anche rientrato a Torino. La visita approfondita con una delle massime autorità in fatto di ginocchio, il medico francese Bertrand Cottet Sonnery. In serata la decisione del calciatore di non operarsi, ma di sottoporsi a una terapia conservativa. Riabilitazione di cinque settimane: prima lavoro tra palestra, piscina e fisioterapia, poi allenamento personalizzato sul campo. Con l'obiettivo di tornare a giocare a metà settembre.



Questo il piano di recupero, con la Juventus che sta comunque già valutando le opzioni di mercato per dare risorse certe ad Allegri. C'è la notizia di un possibile interessamento per Kostic, una strada in salita per un giocatore che può ricoprire svariati ruoli e soprattutto molto tecnico. Mentre in uscita sembra tutto fatto per Rugani al Galatasaray.



Per il Torino invece tutto fermo sul fronte Miranchuk. Il russo è stato al momento bloccato dall'Atalanta che ha chiesto tempo per decidere. A pochi giorni dall'esordio stagionale in coppa italia contro il palermo per Juric una notizia negativa compensata solo in parte dall'arrivo di Lazàro.