Dalla rapina di un telefonino all'arresto di un pucher della droga. Non ci hanno messo molto gli agenti della Polizia del quartiere torinese di San Donato dopo la denuncia della vittima a individuare il responsabile. Si trattera di un extracomunitario di 33 anni. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 130 dosi di crack e cocaina. Per i reati legati alla droga è scattato subito l'arresto in carcere.