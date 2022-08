Presunto killer evade dal carcere di Cuneo, preso in stazione

Era stato trasferito al carcere di Cuneo dopo che aveva tentato invano la fuga dal penitenziario di La Spezia. Ma proprio dal Cerialdo è riuscito a evadere. Daniele Bedini, falegname di 32 anni accusato di aver commesso due omicidi poco più di un mese fa a Sarzana, avrebbe scavalcato a mani nude la recinzione del cortile del passeggio, raggiunto il muro di cinta arrampicandosi sui condizionatori e sul tetto della palestra per poi, dopo essersi appeso ad un lampione, lanciarsi all'esterno della casa circondariale.

L'allarme è scattato immediatamente e la fuga non è durata molto. L'uomo è stato catturato dopo circa mezz'ora dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria. E' stato bloccato alla stazione, a bordo di un treno in partenza per Fossano. Ricondotto in cella, si trova ora in regime di massima sorveglianza, guardato a vista.

A riconoscerlo i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cuneo, nonostante il tentativo dell'uomo di fornire false generalità. I militari, per i quali il Comando provinciale dell'Arma proporrà un encomio solenne, lo hanno poi riaccompagnato in carcere.

L'evasione riaccende le polemiche sulla sicurezza della casa circondariale di Cuneo, dove sono reclusi anche detenuti in regime di 41 bis. Lo scorso 28 luglio le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria hanno incontrato il prefetto, Fabrizia Triolo, per denunciare le gravi criticità in tema di sicurezza e gestione interna del carcere.