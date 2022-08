Riattivati nel Vco tre hub vaccinali destinati alle quarte dosi

Riprenderanno anche a Verbania, Domodossola e Omegna, da settembre, le somministrazioni delle quarte dosi del vaccino contro il Covid 19.

Lo fa sapere l'Asl VCO che, in una nota, rende noti i giorni in cui i cittadini della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, prenotandosi sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, potranno ricevere la dose booster aggiuntiva.

Oltre al centro vaccinale già oggi attivo a Premosello Chiovenda, che proseguirà nelle somministrazioni dal lunedì al venerdì negli orari 08.30-12.30 e 13.30-15.30, nei primi fine settimana di settembre verranno riattivati tre hub negli altrettanti principali centri abitati della provincia.

Questo il calendario (sempre negli orari 08.30-12.30 e 13.30-15.30): a Verbania, presso la sede del Distretto in viale Sant'Anna, sabato 3 settembre e domenica 11 settembre; a Domodossola, in via Scapaccino, domenica 4 settembre e sabato 17 settembre; a Omegna (frazione Crusinallo, nella sede del Dipartimento di

Prevenzione) sabato 10 settembre.

Sarà possibile anche l'accesso diretto all'hub vaccinale: ciascuno dei quattro centri avrà infatti a disposizione un certo numero di dosi da somministrare a chi vi si recherà senza prenotazione. L'orario, in questi casi, è limitato tra le 8.30 e le 12, secondo lo stesso calendario (a Premosello Chiovenda nei giorni feriali, a rotazione il sabato e la domenica a Verbania, Domodossola e Omegna).