Riapre l'hub vaccinale al polo sanitario di via Don Sapino a Venaria Reale (Torino). Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19, per la seconda dose booster ai pazienti tra i 60 e i 79 anni, con pre-iscrizione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Potranno vaccinarsi anche gli over 80 e i fragili che ancora non lo hanno fatto. "La riapertura dell'hub vaccinale consente ai nostri concittadini di non spostarsi a Rivoli o Collegno - dice il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi -, e si affianca al mantenimento di alcuni servizi sanitari del polo sanitario, a partire dal punto di primo intervento. Uno sforzo importante da parte dell'Asl To3 che apprezziamo".