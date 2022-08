Filippo Ganna rinnova con la Ineos Grenadiers fino al 2027

Filippo Ganna ha rinnovato fino al 2027 il contratto che lo lega alla squadra britannica Ineos Grenadiers. Il campione di Verbania, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nell'inseguimento a squadre ed ai Mondiali 2020 e 2021 nella prova a cronometro è entrato a far parte della squadra nel 2019.

"È emozionante far parte di questo team, non solo per il modo in cui ci approcciamo agli obiettivi e per la quantità di impegno che viene dedicato allo sviluppo e alle attrezzature", ha dichiarato Ganna che continua: "All'Ineos tutto si basa sull'obiettivo di farci andare più veloci. Quando c'è così tanta dedizione da parte di tutti, intorno a te, ti viene solo voglia di andare là fuori e dare il massimo. C'è ancora molto su cui concentrarsi per il resto di questa stagione e per il prossimo anno e avere un tale livello di supporto è davvero importante".