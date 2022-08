Rischiò annegamento in piscina, morto 16enne

È morto il ragazzo di 16 anni di Torino che il 2 agosto, nel pomeriggio, aveva rischiato di annegare nella piscina 'Blu Paradise' ad Orbassano. Il giovane arrivato alla piscina con un'amica e la madre di lei e sembrava in perfette condizioni di salute . Mentre si trovava in acqua aveva improvvisamnete accusato un malore ed era stato tirato fuori dalla vasca dai bagnini. Trasportato all'ospedale delle Molinette del capoluogo piemontese era stato immediatamente intubato e sottoposto a coma farmacologico. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Ricoverato in prognosi riservata, non ce l'ha fatta. Sull'accaduto indagano i carabinieri.