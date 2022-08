Sono stati ritrovati in vita dal Soccorso alpino e dalla guardia di finanza i due cercatori di funghi milanesi dispersi in Valsesia. I due erano ricercati dalla mezzanotte di ieri dalla squadre dei vigili del fuoco di Varallo, Vercelli e Cravagliana. Sono stati ritrovati nel territorio di Mollia (Vercelli), grazie all'uso degli elicotteri. Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri che hanno individuato l'automobile della coppia in un parcheggio della frazione Grampa.