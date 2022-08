Roberto Cevoli nuovo allenatore del Novara

E' Roberto Cevoli il nuovo allenatore del Novara calcio. L'ex tecnico del Renate è stato preferito a Pierpaolo Bisoli, unici veri candidati alla successione di Marco Marchionni. Cevoli, 53 anni, avrà due settimane di tempo per preparare la squadra azzurra in vista della prima partita di campionato. La serie C è al via dal 4 settembre.