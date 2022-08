Salvato un giovane pitone reale nel parcheggio di una sede Inail a Torino

La piaga degli abbandoni estivi non risparmia nemmeno i pitoni reali. Ne è stato trovato uno a Torino, nel parcheggio della direzione regionale dell'Inail Piemonte, in corso Galileo Ferraris, dove si aggirava da qualche giorno. Gli utenti dell'ufficio lo avevano avvistato e ne avevano segnalato la presenza, ma nessuno degli esperti era riuscito a scovarlo. Il 9 agosto invece ci sono riusciti i veterinari del Canc, il Centro animali non convenzionali, supportati dagli uomini della Città metropolitana. Il pitone reale salvato è un esemplare giovanissimo, lungo appena 30 centimetri, poco per un pitone reale che può misurare anche un metro.

Quando lo hanno trovato non era in buone condizioni di salute: era affamato, infreddolito e disidratato perché, nonostante il caldo di giorno, la notte le temperature scendono e sono ancora troppo basse per il rettile abituato a vivere in una teca riscaldata.

È stato portato al Canc, il centro animali non convenzionali di Grugliasco, che se ne prenderà cura e intanto ha pubblicato un annuncio sulla sua pagina Facebook per ritrovare il proprietario. Se nessuno si farà vivo, sarà reso adottabile.