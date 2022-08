Un trentaduenne è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto stamattina sul tratto della diramazione autostradale Stroppiana Santhià, nel territorio del comune di Tronzano. L'uomo, che percorreva il tratto in direzione Genova, sarebbe sceso dall'auto per motivi ancora da accertare, finendo per essere investito. E' intervenuto il 118; il trentaduenne è stato portato in gravissime condizioni in elisoccorso al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in codice rosso.