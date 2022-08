Serie C 2022-2023 al via il 4 settembre

Un tocco sul tablet da parte del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, qualche secondo ed il calendario della nuova stagione di Serie C, al via il 4 settembre, diventa realtà, con la prima giornata delle quattro piemontesi iscritte: Juventus Under 23 - Trento; Pro Vercelli - Padova; Novara - Renate per il girone A; Imolese - Alessandria per il girone B

Alla quinta giornata, il 25 settembre, la partita più attesa: la Pro Vercelli ospita il Novara per il Derby delle Risaie, con il ritorno in programma il 29 gennaio.

Ricordiamo che le quattro piemontesi iscritte alla terza serie sono divise in due gironi. Juventus Under 23, Pro Vercelli e Novara sono inserite nel gruppo A, quello che include le squadre del nord Italia, Liguria ed Emilia-Romagna escluse, ad eccezione del Piacenza che ha preso il posto dell'Alessandria, iscritta nel girone B al posto dei biancorossi per una questione geografica. I lupi biancorossi si trovano più a nord dei grigi, seppur di pochi chilometri: per questo l'Alessandria la prossima stagione affronterà le squadre di Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna e centro Italia.