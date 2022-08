Si è spento Piero Angela

“Buon viaggio papà”. Così, con una frase e una foto sui social, il figlio Alberto ha dato la notizia della morte di Piero Angela, uno dei più celebri e amati giornalisti italiani. Saggista, conduttore, Piero Angela ha scritto la storia della divulgazione scientifica in Italia. Aveva 93 anni, era nato a Torino il 22 dicembre del 1928.

Un uomo che ha fatto la storia

Aveva lavorato in Rai prima al giornale radio, poi come inviato e conduttore del telegiornale. Per arrivare poi a rivoluzionare l'approccio alla cultura scientifica in televisione e non solo. Del 1981 il celebre programma Quark, a cui erano seguite altre trasmissioni, tra cui SuperQuark a Ulisse con il figlio Alberto,