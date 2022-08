Si infortuna facendo canyoning. E' stata salvata dal soccorso alpino

E' stata salvata dopo un complesso Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese una donna che stava praticando canyoning. Ha riportato una sospetta frattura alla gamba. E' accaduto presso la forra del torrente Sorba, nel comune di Piode, in provincia di Vercelli.

Sul posto un tecnico del Soccorso Alpino che ha fornito i primi soccorsi alla donna e ha comunicato alla centrale operativa le indicazioni per l'invio del servizio regionale di Elisoccorso. La zona dell'incidente era in una gola molto profonda, ma è stato possibile calare il tecnico al verricello che ha stabilizzato la donna e ha poi effettuato l'imbarco, sempre al verricello, per l'ospedalizzazione.