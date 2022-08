Un motociclista di 30 anni, A.T., residente ad Asti, è morto sulla strada provinciale 430, nei pressi di Montezemolo, in provincia di Cuneo, dopo che il mezzo sul quale viaggiava si è schiantato contro un albero. Poco dopo a Pianfei, sempre nel Cuneese, un ciclista di circa 67 anni è caduto riportando gravi ferite. L'uomo, in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Cuneo dall'elicottero del 118.