Siccità, 24 comuni in crisi idrica nel Novarese e nel Verbano

Non migliora, nonostante qualche pioggia, la situazione degli acquedotti nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola. L'ultimo bollettino diramato da Acqua Novara e Vco, la società che gestisce il ciclo idrico integrato delle due province, indica che sono ancora molti i comuni, soprattutto nell'Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola, ad avere problemi di approvvigionamento idrico.

Salgono infatti a 24, 5 nel Novarese e 19 nel Vco, i comuni in cui sono in corso interventi con autobotti o chiusure notturne, mentre altri 34 sono ad alto rischio. In 22 comuni si osservano invece importanti abbassamenti delle falde acquifere o delle portate provenienti dalle sorgenti. Per ora la città di Novara e la Bassa Novarese non sono a rischio, ma la situazione continua ad essere preoccupante per tutte e due le province. Si attende l'evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni.