Stresa Festival a ritmo di jazz

Al palazzo congressi di Stresa dalle 20 protagonista la grande musica jazz con Dave Douglas, l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani e Paolo Silvestri, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e pianista che da molti anni sperimenta l’incontro di linguaggi differenti coniugando il jazz e la musica contemporanea con le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo.

Silvestri ha realizzato numerosi progetti con orchestre sinfoniche componendo e arrangiando musiche per importanti musicisti ed è l’autore della suite commissionata da Stresa Festival, eseguita per la prima volta nella serata e ispirata alla colonna sonora del film La grande bellezza. La colonna sonora è stata selezionata dall’Associazione Stresa Festival Young che ha sviluppato un progetto sulle musiche di film nella cui ambientazione scenografica sono presenti oggetti Alessi (grazie alla collaborazione del Museo Alessi). A seguire alcune composizioni dello stesso Silvestri e un omaggio a Ennio Morricone, con l’arrangiamento di musiche tratte da tre film famosi che avranno come protagonista la tromba di Dave Douglas.

L’incontro con alcuni musicisti dell’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani (Album) sarà un momento speciale: un saluto musicale all’alba il giorno successivo, lunedì 29 agosto alle ore 6.30 all’Alpe Ordine (Campino di Stresa) per godere del sorgere del sole sull’incantevole paesaggio che offre il Lago Maggiore.