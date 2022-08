Tir a fuoco in tangenziale, morto un camionista

Ha urtato contro il guardrail che divide le due carreggiate, prima di ribaltarsi e prendere fuoco. Un incidente sulla tangenziale di Torino, in direzione dell'autostrada Milano-Aosta, all'altezza dello svincolo di Stupinigi, è costato la vita a un camionista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La colonna di fumo nero che ha avvolto il mezzo è stata avvistata a chilometri di distanza. Gli ausiliari dell'Ativa hanno chiuso temporaneamente la strada in entrambi i sensi di marcia.