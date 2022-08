Questa mattina intorno alle ore 5 la squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale sulla tangenziale ovest all'altezza dell'ipermercato.

Un autoarticolato si è capovolto su un fianco. Nessun altro veicolo coinvolto.

Ferito in modo lieve il conducente, di nazionalità rumena.

Le cause sono in via di accertamento.