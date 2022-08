Torino è terza in Italia per numero di lettori dopo Milano e Roma

Nel 2022 la quarta città più popolosa d'Italia è la terza per lettori. Parliamo di Torino, che anche quest'anno è sul podio della classifica dei capoluoghi con più appassionati di libri. In generale il podio è tutto confermato: al primo posto Milano per il decimo anno consecutivo, seguita da Roma.

"Fabbricante di lacrime" (Magazzini Salani) di Erin Doom è il libro più letto, un successo da nord a sud, seguito da 'La canzone di Achille' (Marsilio) di Madeline Miller, dove gli scenari di guerra, duelli e morte lasciano spazio all'amore.

Nella Top 10 delle città più appassionate di lettura, al quarto posto troviamo Bologna e al quinto Genova. Firenze si piazza al sesto posto seguita da Napoli e da due città venete, Padova e Verona. Chiude al decimo posto Trieste.

Dal nord al sud Italia, la lettura fa sentire tutti vicini, ma ognuno ha il proprio genere preferito. I milanesi si concentrano maggiormente su libri di letteratura e studi letterali e i romani hanno acquistato soprattutto libri per bambini e ragazzi. Torino si tinge invece di tinte orientali: i libri più letti sono i manga, i fumetti originali del Giappone.