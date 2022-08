Tornano gli spazzacamini da tutto il mondo in Val Vigezzo

800 spazzacamini da tutto il mondo sfileranno con gli attrezzi del mestiere e con il

volto colorato dalla fuliggine dal 2 al 5 settembre a Santa Maria Maggiore (in val

Vigezzo, nel Verbano-Cusio-Ossola) per il tradizionale Raduno

Internazionale.

All'evento, e alla sfilata di domenica mattina che rappresenta

il momento clou del raduno, parteciperanno un'ottantina di

fumisti italiani (di cui la metà vigezzini) e centinaia di altri

provenienti da Europa e Stati Uniti: la delegazione più numerosa

è quella tedesca, con circa 300 partecipanti annunciati; seguono

Svizzera (90), Svezia (80), Danimarca (56) e Finlandia (55).

Alla sfilata saranno presenti anche diversi gruppi musicali e

folkloristici, come la Fanfara alpina ossolana, la Banda

musicale alpina di Malesco, il gruppo Giovani musicisti

ossolani, la Bandella Vigezzo, Lipa-Band, il Gruppo

folkloristico Valle Vigezzo, il gruppo Amici della montagna,

quelli della Valle Sesia e Valle Cannobina.

L'evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Spazzacamini

con la collaborazione del Comune di Santa Maria Maggiore e della

Pro Loco di Santa Maria Maggiore, è giunto alla 39esima edizione

e torna dopo due anni di stop dovuto alla pandemia di Covid-19.

Il palcoscenico è, come sempre, Santa Maria Maggiore in val

Vigezzo, valle storicamente legata al mestiere dello

spazzacamino. Da queste montagne, già dal Cinquecento,

generazioni di emigranti sono partite verso i paesi del nord

Europa per fare questo lavoro; per ricordare loro e la loro

professione, proprio a Santa Maria Maggiore da quasi

quarant'anni esiste il Museo dello Spazzacamino.