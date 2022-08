Torneo di Beach Volley, crollata parte di una tribuna

Una parte di una tribuna allestita per una partita di beach volley, nel centro di Verbania, è crollata ieri sera. L'incontro si stava svolgendo nell'ambito del torneo Beach for Babies, in piazza San Vittore. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il crollo ha causato solo lievi escoriazioni ad alcune persone; per una di queste è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il torneo, temporaneamente sospeso e in programma fino a domenica 7, è stato organizzato con la finalità benefica di acquistare un'ambulanza pediatrica per il territorio della provincia. I vigili del fuoco sono al lavoro per accertare le cause dell'incidente.