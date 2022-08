Toro più forte delle polemiche, Miranchuk e Sanabria stendono il Monza

Il Toro è più forte delle polemiche e degli scossoni di questo travagliato inizio di stagione. Con una prestazione convincente gli uomini di Juric liquidano a domicilio il neopromosso e ambiziosissimo Monza e regalano ai tifosi la prima gioia.



Per nulla disturbati dal caso Lukic, i granata fanno da subito la partita e prima con Sanabria lanciato da Ricci e poi con Radonjic mettono alla prova i riflessi di Di Gregorio. I padroni di casa si affidano a una fiondata di Ranocchia che sfiora il palo, ma pagano lo scotto del debutto nella massima serie. Così, a due minuti dal termine del primo tempo, è il nuovo arrivato Miranchuk a portare in vantaggio i granata con un tocco morbido su assist di Sanabria.



Proprio il neo acquisto russo deve però lasciare il campo a inizio ripresa per un problema muscolare, al suo posto Vlasic. La squadra di Juric non soffre però il cambio di assetto e anzi al ventesimo, con Sanabria, mette al sicuro il risultato. Nei minuti finali Radonjic potrebbe rendere più largo il successo granata, arriva invece proprio allo scadere il gol brianzolo di Mota Carvalho che fissa il punteggio sul 2-1 finale. A far festa sono però i granata.

Servizio di Stefano Tallia, montaggio di Giancarlo Raviola