Trapianto multiplo cuore polmoni su una paziente con una malattia rarissima

Una diciannovenne arrivata da Bari e affetta da una malattia rarissima, l'ipertensione polmonare primitiva, è stata salvata grazie a un intervento eseguito per la prima volta, un trapianto multiplo cuore polmoni in Ecmo, ossigenazione extracorporea a membrana, all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. La giovane ha iniziato a stare male a fine maggio; la malattia le provocava la disfunzione contemporanea del cuore e dei polmoni. Dal Policlinico di Bari, la diciannovenne è stata trasportata con un volo speciale dell’Aeronautica Militare presso il Centro Trapianti Cuore - Polmone dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove è partita la richiesta in urgenza nazionale dei tre organi per un unico trapianto salvavita. Dopo 5 giorni è stato trovato un donatore a Trieste e la ragazza è stata sottoposta a un intervento di oltre dodici ore. Ora la paziente è migliorata e respira da sola.