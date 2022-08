Tre interventi del soccorso alpino, tutti salvi

Il Soccorso alpino ha eseguito tre interventi in Valle di Susa per altrettanti escursionisti in difficoltà. Il primo in soccorso di un escursionista che ha accusato un malore alla ferrata di Caprie nei pressi di un ponte tibetano; il secondo alla ferrata di Bardonecchia per aiutare una ragazza minorenne colta da malore e portata in ospedale in codice giallo. Infine un elicottero con un verricello ha recuperato e portato in ospedale un alpinista - insieme al compagno di cordata - che stava affrontando la via intersezionale della Sacra di San Michele e che ha riportato una sospetta frattura a una gamba.