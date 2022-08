Orta 10 per 10, a metà gara guida Adam Holland

10 maratone in 10 giorni. Quattro distanze diverse, 10 chilometri, mezza maratona, maratona, 50 chilometri, da ripetere ogni giorno per dieci volte. Una sfida con sé stessi nella natura, dal 6 al 15 agosto, lungo le rive del Lago d'Orta. Ogni giorno con partenza alle 8 a Gozzano, in via alla Colonia ed una durata massima di 8 ore per mezza e maratona, quattro per le altre due gare.

Orta 10 per 10, la classifica a metà percorso

A metà del percorso a guidare la classifica della maratona è il fondista inglese Adam John Holland, vincitore di oltre 300 tra maratone ed ultramaratone, con quarantaquattro secondi di vantaggio su Giorgio Calcaterra, tre volte campione mondiale di ultramaratona. Terzo ad oltre due minuti Ezio Burdino, campione regionale di maratona.