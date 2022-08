Un sabato di fuoco tra esodo e un nuovo picco delle temperature

Ormai la morsa del caldo ci tiene in pugno da oltre un mese, quasi quaranta giorni di afa insopportabile, nell'alessandrino si sono sfiiorati i 40 gradi e si è anticipata a vendemmia.

Soltanto tre giornate hanno registrato temperature gradevoli tra i 23 ed i 26 gradi. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, per oggi ancora bollino rosso in 16 citta' italiane : tra queste c'è Torino.

Una situazione che in questi giorni di caldo rovente ha fatto registrare numerose telefonate al 118 e messo a dura prova gli ospedali. L'afa non ci abbandonerà per tutta la giornata con massime sino a 35 gradi ma poi , ecco la bella notizia, arriverà il temporale a dare refrigerio.

Da domenica dovrebbe , dopo lunghe settimane di caligine asfissiante, arrivare il fresco con temperature in sensibile calo. L'Arpa ha diramato lo stato di allerta gialla per i temporali in arrivo e possibili grandinate

Si spera che le piogge possano alleviare la situazione dei bacini idrici piemontesi. Preoccupa il Lago Maggiore: continua a decrescere il livelloidrometrico. Rimane solo il 10,8% di risorsa ancora utilizzabile rispetto al minimo vitale ovvero il livello minimo necessario alla flora e alla fauna per sopravvivere. Ha raggiunto il - 28.7 cm. Mentre il livello idrometrico del Po a Torino nel punto di rilevazione dei murazzi è a 0.