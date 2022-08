Muore investito da un autobus alla fermata

Un uomo di sessant'anni è stato investito e ucciso da un autobus del servizio pubblico in via Artom, nella zona sud di Torino. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Immediato l'intervento del personale sanitario ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. L'uomo sarebbe rimasto incastrato nella porta dell'autobus che ripartendo lo ha travolto.



Servizio di Alessia Mari, montaggio di Paola Bovolenta