Vaiolo delle scimmie, al via le vaccinazioni

Anche in Piemonte sono iniziate le somministrazioni del vaccino anti vaiolo delle scimmie. Ventotto, finora, i casi di positività registrati. Di questi, venti arrivati da altri territori. Visto il numero contenuto di casi, il Piemonte non è stato tra le prime regioni a ricevere il vaccino a scopo preventivo. Ora è arrivata la prima fornitura da 600 fiale. Priorità per gli operatori dei laboratori analisi, che potrebbero essere esposti al virus. Poi, il vaccino è disponibile per le persone maggiormente a rischio che potranno manifestare la volontà di essere vaccinate ai Centri di Malattie infettive, Centri per la diagnosi e cura delle Infezioni sessualmente trasmesse e agli ambulatori per la Profilassi pre esposizione HIV.