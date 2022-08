'Un lancio di dadi', a Biella la mostra di Vincenzo Merola

E' la casualità la protagonista di Un lancio di dadi, la mostra personale dell'artista molisano Vincenzo Merola, alla galleria BI-BOx Art Space di Biella dal 26 agosto al 5 novembre. Nella realizzazione dei suoi lavori, il lancio di dadi e di monete è fondamentale per strutturare la composizione delle opere. L'esposizione è curata dalla storica dell'arte e curatrice indipendente Angela Madesani. Delle oltre venti opere esposte, molte sono tratte dalla serie Lanci di dado/Dice Rolls, realizzati con la penna Bic multicolore su pregiate carte fatte a mano, e dalla serie pittorica su tela Dice Rolls. Qui il lancio dei dadi determina il numero di sovrapposizioni e di velature che poi il lavoro presenta: una pratica che ha in sé qualcosa di ironico, di giocoso, attraverso cui l'artista inserisce la dimensione della casualità. In mostra, inoltre, alcuni lavori da Self-Tracking: piccoli triangoli neri, sempre collocati nello spazio dell'opera attraverso una modalità casuale. La posizione delle figure geometriche è determinata da un monitoraggio delle attività quotidiane di Merola. Azioni che vengono trasformate in triangoli e che diventavano composizioni di volta in volta diverse. In 352 adjectives arte visiva e parole si incontrano. L'opera è formata dalle parole utilizzate in alcuni articoli di riviste americane pubblicate tra il 2017 e il 2019, che fanno riferimento al tema del femminicidio. His, dead, younger, impulsive, aggressive: da questi articoli Merola ha ricavato due liste di aggettivi utilizzati per descrivere le vittime e i carnefici, creando con una Olivetti Lettera 92 delle composizioni con una colonna a sinistra riferita alle donne e una a destra agli uomini.