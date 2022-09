A Venaria la Festa della Nascita

Porte aperte fino alle 18 di oggi (domenica 11 settembre) alla Reggia di Venaria per le famiglie con bambini piccoli, nati quest'anno oppure nel 2021. E' la Festa della Nascita che torna per il secondo anno. Ogni nuovo nato è un festa per la comunità. All'evento, che prevede momenti di intrattenimento musicale e uno spazio benessere per i neo genitori e loro bimbi, sono attese 500 famiglie, in tutto duemila persone, nuovi nati compresi. La prima edizione si tenne l'anno scorso - spiegano dalla Reggia - come segno di ritorno alla normalità dopo gli anni duri della pandemia. la marchesa Giulia di Barolo dice: “Portate i bambini davanti alla Bellezza”. Sarà così oggi tra le meraviglie della natura e dell'architettura della Reggia. Partecipare è gratuito.