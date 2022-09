Abitare solidale, una formula di coabitazione temporanea basata sullo scambio

Dopo la prima sperimentazione a Firenze nell'ormai lontano 2007, è arrivato a Torino Abi-TO, Abitare Solidale Torino, un progetto per agevolare l'incontro tra due necessità diverse sul piano abitativo. Da un lato persone che soffrono la solitudine, oppure che vivono in appartamenti sovradimensionati, magari in seguito a un divorzio o all'allontanarsi dei figli. Dall'altro chi , per cause legate alla pandemia o semplicemente all'aumento delle spese per i costi energetici e i rincari generalizzati, trova grande difficoltà a far quadrare il bilancio. La soluzione sta nella coabitazione solidale di Abi-To, un servizio promosso da Casematte, associazione di promozione del cohousing sociale interamente al femminile. Inviando una mail a abito@casematte.it, si potranno ottenere tutte le informazioni utili e necessarie all'avvio di una collaborazione, basata non sullo scambio economico ma sul principio del mutuo aiuto e della solidarietà, dunque sull'accordo tra persona ospitante e persona temporanemente ospitata. Compagnia, un piccolo aiuto nelle faccende quotidiane, un contributo alle spese per le utenze....ci si accorda sullo scambio alla base della convivenza che sarà comunque monitorata dall'associazione, sempre a disposizione per qualsiasi necessità.

Il servizio è supportato dalla Città di Torino che ha avviato le prime coabitazioni un anno fa. Ora, con l'aggravarsi del quadro economico, l'associazione Casematte rilancia l'appello: chi è disponibile si faccia avanti.