A Torino per la prima volta il Festival dell'Acqua

Un'occasione in più per riflettere sul tema della siccità. Una rassegna sull'importanza dell'acqua e dei servizi idrici, ideata e promossa da Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, che chiama a raccolta oltre 450 aziende associate e tutti i soggetti che si occupano dei servizi idrici e di pubblica utilità. Per la prima volta Torino ospita il Festival dell'Acqua giunto alla sua settima edizione, organizzata in collaborazione con Smat, la Società Metropolitana Acque Torino. 160 relatori per tre giorni di approfondimenti, e associazioni coinvolte come Rai Pubblica Utilità. Il tema dell'acqua come risorsa, non solo in convegni per addetti ai lavori, ma anche in eventi per i cittadini con eventi artistici, culturali e sportivi. La manifestazione torna in presenza dopo la scorsa edizione in modalità digitale. Tutti i convegni saranno aperti al pubblico e gratuiti, previo accredito sul sito dell’evento festivalacqua.org